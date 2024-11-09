В Удмуртии столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, погибли четыре человека

Четыре человека стали жертвами ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в городе Сарапуле в Удмуртии. Об этом сообщили в МЧС России.





В пресс-службе уточнили, что в аварии погибли четыре человека, пострадали два ребенка. По информации МЧС, на месте происшествия работают шесть специалистов и две единицы техники.





В Бурятии также произошло ДТП. Там перевернулся автобус, в результате чего пять человек пострадали, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.





Автобус следовал по маршруту «Наушки — Улан-Удэ». Внутри транспортного средства находилось 12 пассажиров. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.