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В Удмуртии столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, погибли четыре человека
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Также пострадали два ребенка undefined
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В Удмуртии столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, погибли четыре человека

Также пострадали два ребенка

Четыре человека стали жертвами ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в городе Сарапуле в Удмуртии. Об этом сообщили в МЧС России.


В пресс-службе уточнили, что в аварии погибли четыре человека, пострадали два ребенка. По информации МЧС, на месте происшествия работают шесть специалистов и две единицы техники.


В Бурятии также произошло ДТП. Там перевернулся автобус, в результате чего пять человек пострадали, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.


Автобус следовал по маршруту «Наушки — Улан-Удэ». Внутри транспортного средства находилось 12 пассажиров. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

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#дтп #удмуртия #жертвы
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