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В Пятигорске в девятиэтажке взорвался газ, погиб мужчина
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Также пострадала женщина, она в состоянии средней степени тяжести undefined
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В Пятигорске в девятиэтажке взорвался газ, погиб мужчина

Также пострадала женщина, она в состоянии средней степени тяжести

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в Пятигорске произошел пожар в ЖК «Курортный» на улице Тольятти. По предварительной информации, причиной стал «хлопок газовоздушной смеси», указал глава региона. Экстренные службы на месте, работают пожарные, а обстоятельства уточняются, добавил он. 


Позже Владимиров заявил, что жертвой пожара стал мужчина. Женщина пострадала и находится в состоянии средней степени тяжести, она передана медикам. 


По данным Telegram-канала «112», возгорание уже удалось локализовать. 


31 октября в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Черкесске погибли пять человек. Произошло обрушение четвертого и пятого этажей дома. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура Карачаево-Черкесии. 

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#пожар #пятигорск #взрыв газа
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