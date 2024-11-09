В Пятигорске в девятиэтажке взорвался газ, погиб мужчина

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в Пятигорске произошел пожар в ЖК «Курортный» на улице Тольятти. По предварительной информации, причиной стал «хлопок газовоздушной смеси», указал глава региона. Экстренные службы на месте, работают пожарные, а обстоятельства уточняются, добавил он.





Позже Владимиров заявил, что жертвой пожара стал мужчина. Женщина пострадала и находится в состоянии средней степени тяжести, она передана медикам.





По данным Telegram-канала «112», возгорание уже удалось локализовать.





31 октября в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Черкесске погибли пять человек. Произошло обрушение четвертого и пятого этажей дома. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура Карачаево-Черкесии.