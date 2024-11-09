В Минобороны России отчитались о перехвате 50 украинских дронов за ночь

Больше всего дронов (28) уничтожили над Брянской областью. Над Курской – перехвачено 12, над Новгородской — четыре беспилотника. Также по два дрона нейтрализовано над Смоленской и Тульской и по одному над Орловской и Тверской областями.





Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале уточнил, что пострадавших и разрушений нет.





8 ноября мэр Горловки (ДНР) сообщил, что два сотрудника коммунальных служб погибли при ударе украинского дрона по автомобилю.