В Минобороны России отчитались о перехвате 50 украинских дронов за ночь

В течение ночи силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над российскими регионами 50 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России в официальном Telegram-канале.
Больше всего дронов (28) уничтожили над Брянской областью. Над Курской – перехвачено 12, над Новгородской — четыре беспилотника. Также по два дрона нейтрализовано над Смоленской и Тульской и по одному над Орловской и Тверской областями.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале уточнил, что пострадавших и разрушений нет.
8 ноября мэр Горловки (ДНР) сообщил, что два сотрудника коммунальных служб погибли при ударе украинского дрона по автомобилю.