Новости
Новости 18+
St
В Минобороны России отчитались о перехвате 50 украинских дронов за ночь
18+
БПЛА были сбиты над семью регионами undefined
Новости

В Минобороны России отчитались о перехвате 50 украинских дронов за ночь

БПЛА были сбиты над семью регионами

В течение ночи силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над российскими регионами 50 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России в официальном Telegram-канале. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Больше всего дронов (28) уничтожили над Брянской областью. Над Курской – перехвачено 12, над Новгородской — четыре беспилотника. Также по два дрона нейтрализовано над Смоленской и Тульской и по одному над Орловской и Тверской областями.


Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале уточнил, что пострадавших и разрушений нет.


8 ноября мэр Горловки (ДНР) сообщил, что два сотрудника коммунальных служб погибли при ударе украинского дрона по автомобилю.

#минобороны рф #сво #бпла
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...