Суд в Ростове-на-Дону приговорил двух контрактников к пожизненным срокам за массовое убийство в Волновахе

Суд в Ростове-на-Дону приговорил военнослужащих контрактной службы Станислава Рау и Антона Сопова к пожизненным срокам за массовое убийство в Волновахе (ДНР).





По версии следствия, в конце октября 2023 года военные расстреляли девять членов семьи Капканец, в том числе детей четырех и девяти лет. Убийство произошло в ночь на 28 октября 2023 года.





Военнослужащим вменили незаконное проникновение в жилище и убийство общеопасным способом с отягчающими обстоятельствами.





Дело слушалось в закрытом режиме, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу суда. Осужденные вину не признали и собираются обжаловать судебное решение.