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Суд в Ростове-на-Дону приговорил двух контрактников к пожизненным срокам за массовое убийство в Волновахе
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В октябре 2023-го была расстреляна семья местных жителей, в том числе двое детей undefined
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Суд в Ростове-на-Дону приговорил двух контрактников к пожизненным срокам за массовое убийство в Волновахе

В октябре 2023-го была расстреляна семья местных жителей, в том числе двое детей

Суд в Ростове-на-Дону приговорил военнослужащих контрактной службы Станислава Рау и Антона Сопова к пожизненным срокам за массовое убийство в Волновахе (ДНР). 


По версии следствия, в конце октября 2023 года военные расстреляли девять членов семьи Капканец, в том числе детей четырех и девяти лет. Убийство произошло в ночь на 28 октября 2023 года. 


Военнослужащим вменили незаконное проникновение в жилище и убийство общеопасным способом с отягчающими обстоятельствами.


Дело слушалось в закрытом режиме, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу суда. Осужденные вину не признали и собираются обжаловать судебное решение.

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#приговор #массовое убийство #пожизненное заключение
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