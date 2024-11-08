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В Подмосковье арестовали школьника, зарубившего мать топором
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Ему грозит до 15 лет лишения свободы undefined
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В Подмосковье арестовали школьника, зарубившего мать топором

Ему грозит до 15 лет лишения свободы

В Подмосковье школьника, зарубившего мать топором, арестовали. 15-летний подросток будет находиться под стражей до 6 января 2025 года.


В ГСУ СК России по Московской области рассказали, что он обвиняется в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). По этой статье предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.


Daily Storm рассказывал подробности преступления. Трагедия произошла в деревне Красная Сторожка Сергиево-Посадского округа. 


Перед этим между матерью и сыном произошла ссора из-за низкой посещаемости школы и увлеченности игрой на компьютере. 


Telegram-канал «112» пишет, что после убийства школьник якобы заколотил дверь в комнату матери и ушел в магазин. Там он купил сладостей, а через некоторое время пришел в отдел полиции с повинной.

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#дети #убийство #подмосковье
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