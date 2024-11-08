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Минюст признал иноагентом блогера Тумсо Абдурахманова
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В реестр также внесен проект «Говорит НеМосква» undefined
Новости

Минюст признал иноагентом блогера Тумсо Абдурахманова

В реестр также внесен проект «Говорит НеМосква»

Минюст РФ признал иностранными агентами общественного деятеля и блогера Тумсо Абдурахманова, журналиста «Медиазоны» (признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом) Дмитрия Трещанина, а также стендап-комика Дениса Чужого (Алексина).


Кроме того, в ведомстве включили в реестр проект «Говорит НеМосква».


По данным Минюста РФ, Абдурахманов, Чужой (Алесин) и Трещанин выступали против проведения специальной военной операции на Украине. 


Проект «Говорит НеМосква», по данным ведомства, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Его создатели также выступали против СВО. 

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#минюст #иноагент #иностранный агент #реестр
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