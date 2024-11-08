Минюст признал иноагентом блогера Тумсо Абдурахманова

Минюст РФ признал иностранными агентами общественного деятеля и блогера Тумсо Абдурахманова, журналиста «Медиазоны» (признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом) Дмитрия Трещанина, а также стендап-комика Дениса Чужого (Алексина).





Кроме того, в ведомстве включили в реестр проект «Говорит НеМосква».





По данным Минюста РФ, Абдурахманов, Чужой (Алесин) и Трещанин выступали против проведения специальной военной операции на Украине.





Проект «Говорит НеМосква», по данным ведомства, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Его создатели также выступали против СВО.