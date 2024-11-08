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Песков заявил, что открытость России к диалогу по Украине не означает изменения целей СВО
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Он указал, что это касается безопасности страны и людей undefined
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Песков заявил, что открытость России к диалогу по Украине не означает изменения целей СВО

Он указал, что это касается безопасности страны и людей

Россия готова к диалогу по украинскому урегулированию, однако цели ее спецоперации остаются прежними. Об этом сообщил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, президент России Владимир Путин «ни разу не говорил о том, что цели специальной военной операции меняются». 


«Наоборот, он неоднократно повторял, что они остаются прежними», — добавил представитель Кремля.


Он подчеркнул, что «это касается интересов безопасности нашей страны, интересов безопасности русских людей, проживающих там».


«Об открытости к диалогу со всеми заинтересованными сторонами и со всеми теми, кто может внести вклад в разрешение этого конфликта, Путин говорил неоднократно и ранее», — отметил Песков. 


Заметка дополняется 

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