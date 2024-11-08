Читинский военком заявил, что участие в СВО не освобождает от призыва на срочную службу

«Если человек является годным по результатам медкомиссии и не имеет отсрочки, то его обязаны призвать», — сказал военком.





24-летний читинец на СВО был в составе подразделения «Шторм», в которое вступил в исправительной колонии. За что молодой человек отбывал срок — не уточняется.





В декабре 2023 года мужчина получил ранение бедра. Сейчас же его могут забрать в армию.





«По телефону мне сказали, что нужно явиться для уточнения документов воинского учета», — рассказал парень изданию.





В военкомате ему дали направление на медкомиссию. «По ее результатам отправят на срочную службу», — добавил он.





Читинец подчеркнул, что не хочет отправляться на срочную службу, но ему пригрозили принудительным приводом, если он не явится добровольно. «Чита. Ру» отмечает, что молодой человек еще не получил выплат и удостоверение ветерана.