Осужденный за терроризм житель Рыбинска состоял в банде неонацистов, нападавших на местных членов КПРФ

Осужденный за подготовку теракта на заводе в Рыбинске 19-летний Станислав Серов (внесен в список террористов в РФ) мог быть членом банды неонацистов, задержанных за нападения на коммунистов в начале 2024 года. Об этом Daily Storm рассказал источник, знакомый с ситуацией.
В январе Daily Storm писал об избиении члена рыбинского отделения КПРФ Руслана Радула толпой неонацистов за его политические взгляды. По словам источника, Станислав Серов дружит с Егором Кругловым по прозвищу Спартак, которого опознали среди нападавших. А примерно с 2020 года сам состоит в этой группировке.
Собеседник издания сообщил, что Серов вместе с другими участниками группы якобы является фигурантом дела о нападении на другого коммуниста — члена ЛКСМ Альберта Ашурбекова в феврале 2023 года.
Источник Daily Storm акцентировал внимание, что нападение на Руслана Радула произошло 12 января 2024 года, а 22 числа шесть подозреваемых по делу уже были задержаны. Информация о задержании Серова в связи с подготовкой теракта появилась всего через два дня.
«Серова задержали, когда у правоохранителей на руках оказались телефоны этих нацистов, которые напали на Радула. Получается так, что Серов состоял в чате с ними, и, судя по всему, там распространялся о том, что он что-то готовит. То есть Серов должен благодарить за свое задержание своих дружков», — объяснил источник.
Он добавил, что сам Серов мог пойти на сделку со следствием, поскольку получил по приговору значительно меньший срок, чем предусмотрен за покушение на совершение теракта.
В конце августа 2024 года Второй Западный окружной военный суд приговорил Серова к шести годам строгого режима. Его признали виновным по статье 30 части 1 и статье 205 части 2 пункту «а» УК РФ (покушение на совершение теракта группой лиц по предварительному сговору). Согласно закону, такое преступление наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.
По данным УФСБ, за вознаграждение в 100 тысяч рублей житель Рыбинска согласился совершить теракт на территории предприятия «Воентелеком», являющегося объектом Минобороны РФ. Серов был задержан с поличным правоохранителями после подготовки зажигательной смеси в непосредственной близости от объекта совершения преступления.