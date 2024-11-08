Осужденный за терроризм житель Рыбинска состоял в банде неонацистов, нападавших на местных членов КПРФ

В январе Daily Storm писал об избиении члена рыбинского отделения КПРФ Руслана Радула толпой неонацистов за его политические взгляды. По словам источника, Станислав Серов дружит с Егором Кругловым по прозвищу Спартак, которого опознали среди нападавших. А примерно с 2020 года сам состоит в этой группировке.





Собеседник издания сообщил, что Серов вместе с другими участниками группы якобы является фигурантом дела о нападении на другого коммуниста — члена ЛКСМ Альберта Ашурбекова в феврале 2023 года.





Источник Daily Storm акцентировал внимание, что нападение на Руслана Радула произошло 12 января 2024 года, а 22 числа шесть подозреваемых по делу уже были задержаны. Информация о задержании Серова в связи с подготовкой теракта появилась всего через два дня.