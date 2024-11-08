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В Ленинградской области нашли тонну кокаина из Латинской Америки
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Запрещенные вещества преступники планировали доставить в Евросоюз undefined
Новости

В Ленинградской области нашли тонну кокаина из Латинской Америки

Запрещенные вещества преступники планировали доставить в Евросоюз

Тонну кокаина* нашли силовики в фуре, остановленной в Ленинградской области. По информации ФСБ России, наркотики* должны были ввезти в Евросоюз. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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Брикеты с кокаином дальнобойщики расфасовали по тайникам, оборудованным в большегрузе. Всего, по данным силовых структур, было обнаружено 984 брикета. 


В ЦОС уточнили, что были задержаны с поличным двое граждан одной из Балканских стран. 


Правоохранители установили, что за несколько часов до ареста контрабандисты пытались продать 20 килограмм кокаина на территории России. Согласно данным ведомства, они обустроили тайник в лесополосе и передали его координаты российским наркодилерам. В момент изъятия наркотиков из укрытия были задержаны гражданин Эстонии и двое россиян.


Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере»). Задержанные находятся под стражей. 


*Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

#наркотики #ленинградская область #фсб #уголовное дело
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