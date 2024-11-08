В Ленинградской области нашли тонну кокаина из Латинской Америки

Брикеты с кокаином дальнобойщики расфасовали по тайникам, оборудованным в большегрузе. Всего, по данным силовых структур, было обнаружено 984 брикета.





В ЦОС уточнили, что были задержаны с поличным двое граждан одной из Балканских стран.





Правоохранители установили, что за несколько часов до ареста контрабандисты пытались продать 20 килограмм кокаина на территории России. Согласно данным ведомства, они обустроили тайник в лесополосе и передали его координаты российским наркодилерам. В момент изъятия наркотиков из укрытия были задержаны гражданин Эстонии и двое россиян.





Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере»). Задержанные находятся под стражей.





*Употребление наркотиков наносит вред здоровью.