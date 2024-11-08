В Горловке два сотрудника коммунальных служб погибли в результате удара дрона ВСУ

Он уточнил, что удар БПЛА по автомобилю был нанесен в поселке Озеряновка. Также Приходько выразил соболезнования родным и близким погибших.





Ранее он сообщал, что в результате атаки ВСУ на автомобиль коммунальщиков был ранен один человек.





28 октября глава Курской области Алексей Смирнов сообщил, что утром на территории Льговского района украинский коптер атаковал автомобиль мирного жителя, было сброшено два взрывных устройства. Два молодых человека погибли.