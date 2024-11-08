ФСБ: Задержан житель Крыма, передававший Украине данные о военных объектах России

Житель Крыма установил контакт с Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины и передавал представителю спецслужбы сведения о дислоцированных в Феодосии военных объектах и средствах ПВО. Он был задержан. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
По данным ведомства, задержанный — житель Ленинского района Крыма 1992 года рождения.
Следственным отделом УФСБ в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена в форме шпионажа»). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.
Киевским районным судом Симферополя фигуранту уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.