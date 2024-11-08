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ФСБ: Задержан житель Крыма, передававший Украине данные о военных объектах России
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Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы undefined
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ФСБ: Задержан житель Крыма, передававший Украине данные о военных объектах России

Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы

Житель Крыма установил контакт с Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины и передавал представителю спецслужбы сведения о дислоцированных в Феодосии военных объектах и средствах ПВО. Он был задержан. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

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По данным ведомства, задержанный — житель Ленинского района Крыма 1992 года рождения.


Следственным отделом УФСБ в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена в форме шпионажа»). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.


Киевским районным судом Симферополя фигуранту уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие. 

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