ФСБ: Задержан житель Крыма, передававший Украине данные о военных объектах России

Житель Крыма установил контакт с Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины и передавал представителю спецслужбы сведения о дислоцированных в Феодосии военных объектах и средствах ПВО. Он был задержан. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.