В Саратове при атаке украинского беспилотника выбило стекла в жилом доме

По его словам, по поручению губернатора на место инцидента направлены представители экстренных служб и руководство районной администрации.





Чиновник в своем Telegram-канале подчеркнул, что совместно с управляющей компанией до конца дня поврежденные оконные блоки будут заменены.





Ранее губернатор области Роман Бусаргин отчитался, что ночью над территорией Саратова ликвидировали БПЛА. По его сведениям, часть обломков упала в промышленной зоне Заводского района. Пострадавших предварительно нет, добавил глава региона.





По данным российского Минобороны, всего средствами ПВО за ночь уничтожено и перехвачено 17 украинских дронов. Шесть из них нейтрализованы над Воронежской, столько же — над Саратовской областью.





Также четыре беспилотника сбили над Белгородской и один — над территорией Брянской области.