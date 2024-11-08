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В Саратове при атаке украинского беспилотника выбило стекла в жилом доме
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На место выехали представители спецслужб undefined
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В Саратове при атаке украинского беспилотника выбило стекла в жилом доме

На место выехали представители спецслужб

В подъезде жилого дома в Заводском районе Саратова выбиты 13 стекол в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил исполняющий полномочия главы города Павел Сурков.

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По его словам, по поручению губернатора на место инцидента направлены представители экстренных служб и руководство районной администрации. 


Чиновник в своем Telegram-канале подчеркнул, что совместно с управляющей компанией до конца дня поврежденные оконные блоки будут заменены. 


Ранее губернатор области Роман Бусаргин отчитался, что ночью над территорией Саратова ликвидировали БПЛА. По его сведениям, часть обломков упала в промышленной зоне Заводского района. Пострадавших предварительно нет, добавил глава региона. 


По данным российского Минобороны,  всего средствами ПВО за ночь уничтожено и перехвачено 17 украинских дронов. Шесть из них нейтрализованы над Воронежской, столько же — над Саратовской областью. 


Также четыре беспилотника сбили над Белгородской и один — над территорией Брянской области. 

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