Новости
Новости 18+
St
Путин: Никто не может гарантировать, что Запад не применит ядерное оружие
18+
Президент подчеркнул, что западные страны верят в свою безнаказанность undefined
Новости

Путин: Никто не может гарантировать, что Запад не применит ядерное оружие

Президент подчеркнул, что западные страны верят в свою безнаказанность

Западные страны не давали гарантий, что не будут использовать ядерное оружие, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.


Глава государства отметил, что международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением, так как в мире существует оружие, способное это сделать. Путин уточнил, что оно постоянно совершенствуется и становится доступным все большему количеству государств.


Также российский президент указал на «запредельный авантюризм западных политиков», которые стремятся нанести России стратегическое поражение, несмотря на большой арсенал ядерного оружия у нее. Путин добавил, что подобная вера в свою безнаказанность может обернуться глобальной трагедией. 


Ранее на проведении тренировки стратегических сил ядерного сдерживания Путин заявил, что оснащенность ядерных сил России современными образцами вооружения достигла около 94%.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#ядерное оружие #владимир путин #валдай
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...