Путин: Никто не может гарантировать, что Запад не применит ядерное оружие

Западные страны не давали гарантий, что не будут использовать ядерное оружие, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.





Глава государства отметил, что международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением, так как в мире существует оружие, способное это сделать. Путин уточнил, что оно постоянно совершенствуется и становится доступным все большему количеству государств.





Также российский президент указал на «запредельный авантюризм западных политиков», которые стремятся нанести России стратегическое поражение, несмотря на большой арсенал ядерного оружия у нее. Путин добавил, что подобная вера в свою безнаказанность может обернуться глобальной трагедией.





Ранее на проведении тренировки стратегических сил ядерного сдерживания Путин заявил, что оснащенность ядерных сил России современными образцами вооружения достигла около 94%.