СМИ: Зеленский примет план завершения конфликта, если его предложит Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден принять план завершения конфликта на Украине, если его предложит избранный на пост президента США Дональд Трамп. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в местных политических кругах.





По данным источников, если Трамп и Госдеп утвердят план остановки войны по линии фронта с мораторием на вступление Украины в НАТО и на это будет согласен президент России Владимир Путин, то вероятность отказа Зеленского близка к нулю.





Собеседник издания подчеркнул, что Украина сейчас не в том положении, чтобы отказывать главному партнеру, без поддержки которого дальнейшее ведение конфликта будет практически невозможно. Источник добавил, что в этом контексте любые предложения, исходящие от Трампа, будут иметь значительный вес для украинского правительства.





Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что команда Трампа обсуждает новый план завершения конфликта на Украине. В него входят заморозка линии фронта, создание демилитаризованной зоны и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО.