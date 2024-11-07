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Лукашенко помиловал свыше 30 осужденных за экстремизм
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МИД Белоруссии будет обеспечивать контроль за их правопослушным поведением undefined
Новости

Лукашенко помиловал свыше 30 осужденных за экстремизм

МИД Белоруссии будет обеспечивать контроль за их правопослушным поведением

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании 31 человека, осужденных за преступления экстремистской направленности, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.


В сообщении отмечается, что помилованы были две женщины и 29 мужчин. Уточняется, что из них 17 имеют хронические заболевания, а у троих есть инвалидность. Кроме того, у 27 освобожденных заключенных есть дети, в том числе семь человек являются многодетными.


Осужденных освободили от основного наказания, но судимость с них не сняли. В пресс-службе добавили, что Министерство внутренних дел Белоруссии обеспечит контроль за их правопослушным поведением.


В сентябре Лукашенко помиловал 37 осужденных за экстремизм. Данный шаг был сделан в преддверии Дня народного единства и стал жестом гуманизма по отношению к тем, кто «оступился».

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#помилование #экстремизм #александр лукашенко
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