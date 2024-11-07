Лукашенко помиловал свыше 30 осужденных за экстремизм

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании 31 человека, осужденных за преступления экстремистской направленности, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.





В сообщении отмечается, что помилованы были две женщины и 29 мужчин. Уточняется, что из них 17 имеют хронические заболевания, а у троих есть инвалидность. Кроме того, у 27 освобожденных заключенных есть дети, в том числе семь человек являются многодетными.





Осужденных освободили от основного наказания, но судимость с них не сняли. В пресс-службе добавили, что Министерство внутренних дел Белоруссии обеспечит контроль за их правопослушным поведением.





В сентябре Лукашенко помиловал 37 осужденных за экстремизм. Данный шаг был сделан в преддверии Дня народного единства и стал жестом гуманизма по отношению к тем, кто «оступился».