Растила одна и не жаловалась: знакомая рассказала о женщине, которую сын зарубил топором из-за запрета играть на телефоне

В деревне Красная Сторожка Сергиево-Посадского городского округа Московской области 6 ноября школьник зарубил топором свою мать. Перед этим между ней и сыном произошла ссора из-за плохой посещаемости школы и увлеченности игрой на компьютере. Знакомая погибшей рассказала Daily Storm, что Александра Г. в одиночку воспитывала ребенка и не жаловалась на его поведение.





«У Александры это был единственный сын. Родители развелись, но точно знаю, что они общались. И бывший муж помогал им», — сказала собеседница.





Она добавила, что в деревню Красная Сторожка мать с ребенком переехали около пяти лет назад. «Мне она запомнилась хорошей, заботливой, порядочной молодой женщиной. А работала она в Москве, чтобы сына растить и дом строить. Она работала для того, чтобы жить и растить своего ребенка. И для этого очень старалась», — заявила знакомая погибшей.





После трагедии подросток сам пришел в полицию и рассказал о расправе над матерью. Школьника задержали, сейчас с ним работают следователи. Подмосковный главк СК возбудил дело по статье «Убийство». Сергиево-Посадская городская прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.





По данным Telegram-канала «112», сразу после содеянного девятиклассник ушел в магазин за сладостями, а когда вернулся — сел за компьютер, чтобы найти в интернете адрес ближайшего отдела полиции.





Источник 360.ru сообщает, что подросток не состоял на учете и в школе о нем отзывались хорошо. Причиной ссор между сыном и матерью были постоянные игры мальчика на мобильном устройстве и нежелание делать домашние задания, утверждает источник. По одной из версий, женщина отобрала у ребенка гаджет, из-за чего он обиделся, взял топор и напал на спящую мать. Она от полученных травм (большая часть ударов пришлась по голове) скончалась на месте.