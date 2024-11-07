Число погибших в результате наводнений в Испании увеличилось до 219

В Испании число погибших из-за сильных ливней и наводнений увеличилось до 219, пишет РИА Новости со ссылкой на правительство королевства.





В сообщении местных властей уточняется, что 211 человек погиб в Валенсийском сообществе, семь — в Кастилье-Ла-Манче, и еще один — в Андалусии.





Согласно данным, с момента начала катастрофы спецслужбам удалось спасти около 36 тысяч человек. На пострадавших территориях находятся более восьми тысяч военных, 16 психологов и психиатров, более девяти тысяч сотрудников правоохранительных органов, а также 12 вертолетов.





Число пропавших без вести возросло до 93 человек, заявила радиостанция Cadena SER. При этом власти уточняют, что 54 погибших в результате удара стихии все еще не опознаны.





Ранее сообщалось, что короля Испании Филиппа VI и его свиту во время посещения пострадавшей от наводнений Валенсии местные жители забросали грязью. По данным испанских СМИ, граждане были возмущены тем, что военные прибыли в регион только перед визитом короля, чтобы расчистить улицы города от последствий наводнения.