Президент Германии Штайнмайер готов распустить бундестаг и провести досрочные парламентские выборы

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что готов распустить бундестаг и провести досрочные парламентские выборы в ФРГ, если депутаты откажут канцлеру страны Олафу Шольцу в доверии, пишет ТАСС.





Президент ФРГ напомнил, что Шольц попросил его уволить министра финансов Кристиана Линднера, после чего об отставке попросили министр юстиции Марко Бушман и министр образования и научных исследований Беттина Штарк-Ватцингер. Штайнмайер добавил, что он подпишет эти увольнения.





Также Штайнмайер указал, что многие немцы обеспокоены нестабильной ситуацией в собственной стране и мире в целом, в особенности после победы Трампа на президентских выборах в США.





Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что распад правящей коалиции, состоящей из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и партии «Зеленые», связан с нежеланием германского Минфина выделять деньги Украине.