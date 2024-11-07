Песков: Общение Путина с Трампом до инаугурации не исключено

Общение президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом до инаугурации не исключено, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.





Песков напомнил, что Трамп уже говорил о том, что будет звонить Путину до инаугурации. В вопросе о возможном общении лидеров стран Кремль исходит из заявлений республиканца.





Будет ли Россия представлена на церемонии инаугурации, пока неизвестно. Пресс-секретарь добавил, что любая встреча между лидерами двух стран должна быть хорошо подготовлена и за каждой такой встречей стоит большая экспертная работа. Однако пока никакой работы по организации встречи нет, уточнил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента опроверг сообщения о том, что Путин неофициально поздравил Трампа с победой на выборах президента США.





Выборы президента США прошли 5 ноября. По данным газеты The New York Times, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 295 голосов выборщиков при необходимых 270 и объявил о победе. Его инаугурация назначена на 20 января 2025 года.