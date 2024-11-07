Спецпредставитель Путина предложил воспользоваться ситуацией с победой Трампа и подружиться с Европой

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов прокомментировал победу Дональда Трампа на выборах президента США. Титов предложил воспользоваться победой Трампа и подружиться с Европой.





По мнению Бориса Титова, Дональд Трамп считает «дряхлеющую, погрязшую в гей-парадах и социальных обязательствах Европу несущественным игроком».





Для республиканца Евросоюз — партнер, «но без кулаков и со стертыми зубами», на которого можно повесить часть расходов и продать ему газ, предполагает спецпредставитель президента.





«Вот тут нам правильно было бы воспользоваться ситуацией — именно Европа для нас потенциально самый выгодный союзник. В такой ситуации вместе мы сильнее», — заявил Daily Storm Титов.





Он прогнозирует, что после победы Трампа конфликт с Россией будет остановлен, а военная помощь от США Украине постепенно прекратится (кроме той, которая будет обещана за перемирие). «Кстати, в НАТО Украина может быть принята. Это, как ни странно, выгодно России. Будет гарантировать от всяких сумбурных всплесков в будущем — типа взрыва «Северного потока», — полагает собеседник.





«Если убрать мишуру и посмотреть на основные интересы Трампа, то увидим, что: он предприниматель. То есть для него главный соперник — это экономический конкурент, то есть Китай. Будет соперничать любыми способами. Из этого вытекает, что⁠ ⁠Россия не главный враг», — говорит спецпредставитель президента.





По его мнению, для Трампа выгодно перетащить Россию от Китая на свою сторону.





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