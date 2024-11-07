Неизвестные украли 1,5 тонны красной икры с камчатского завода

С рыбзавода на Камчатке неизвестные украли почти полторы тонны красной икры, пишет ТАСС со ссылкой на УМВД России по региону.





По предварительной информации, злоумышленники пробрались в складские помещения компании 3 ноября и похитили деликатес. Ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о краже в особо крупном размере. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, — 10 лет колонии.





Стоимость килограмма икры на рынке Петропавловска-Камчатского составляет от 7 тысяч до 8,5 тысячи рублей в зависимости от вида лосося, из которого она изготовлена, приводит цены РИА Новости. Таким образом, сумма ущерба может варьироваться от 10,5 миллиона до 12,7 миллиона рублей.

По данным ИА «Камчатское время», два вора дождались, когда сторож уснет в сторожке, и проникли на территорию завода. Злоумышленники открыли замок на двери склада и вынесли емкости с икрой лососевых видов рыб.