Володин: Иноагенты будут получать выплаты по авторским правам на особый рублевый счет

В Госдуме прорабатывается законопроект, который предлагает переводить доходы от творческой деятельности иноагентов на специальный рублевый счет. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.





Открытие такого рублевого счета станет для иноагентов обязательным, отметил Володин. Получать денежные средства иным способом будет запрещено.





Это касается выплат за произведения науки, литературы и искусства, исполнения и фонограммы, сообщения в радио- или телеэфирах, изобретения и товарные знаки.





Кроме того, депутаты разрабатывают меры в отношении уехавших из России граждан, негативно высказывающихся о стране. Планируется запретить им на территории РФ «обогащение за счет движимого и недвижимого имущества».





Председатель Госдумы напомнил, что инициатива по вознаграждениям иноагентов обсуждалась еще в марте. 11 марта президент Владимир Путин подписал закон о полном запрете рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов.