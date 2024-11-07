Новости
Новости 18+
St
Экс-главу Коми Уйбу назначили заместителем начальника управления Минобороны
18+
Ранее он заявил о досрочном уходе с поста undefined
Новости

Экс-главу Коми Уйбу назначили заместителем начальника управления Минобороны

Ранее он заявил о досрочном уходе с поста

Бывший глава Коми Владимир Уйба назначен первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики.


Собеседник агентства отметил, что указ о назначении Уйбы подписал президент России Владимир Путин. На сайте Кремля и портале, где публикуются правовые акты, этого документа пока нет.


Уйба 5 ноября объявил о досрочном уходе с поста руководителя региона в связи с тем, «президент доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне». Врио главы Республики Коми стал Ростислав Гольдштейн, ранее занимавший должность губернатора Еврейской автономной области (ЕАО).

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#президент #уйба #минобороны рф
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...