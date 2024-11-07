Экс-главу Коми Уйбу назначили заместителем начальника управления Минобороны

Бывший глава Коми Владимир Уйба назначен первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики.





Собеседник агентства отметил, что указ о назначении Уйбы подписал президент России Владимир Путин. На сайте Кремля и портале, где публикуются правовые акты, этого документа пока нет.





Уйба 5 ноября объявил о досрочном уходе с поста руководителя региона в связи с тем, «президент доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне». Врио главы Республики Коми стал Ростислав Гольдштейн, ранее занимавший должность губернатора Еврейской автономной области (ЕАО).