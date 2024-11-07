Лавров: Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС

Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу в Астане.





Глава российского МИД выразил надежду, что это обогатит контакты России и Казахстана по острым глобальным проблемам.





Также министр отметил, что дипломатические отношения Москвы и Астаны находятся на подъеме. Идет подготовка к государственному визиту президента России Владимира Путина в Казахстан 27 ноября. Лавров добавил, что также готовятся десятки документов к «предстоящему саммиту».





Ранее Лавров заявил, что саммит БРИКС в Казани продемонстрировал стремительный рост авторитета объединения на мировой арене. Он также рассказал, что во время председательства Бразилии в БРИКС в 2025 году среди приоритетов будет создание платежной платформы, расчетных и страховых механизмов объединения.