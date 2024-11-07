WSJ: Команда Трампа обсуждает новый план завершения конфликта на Украине

Команда победившего на выборах президента США Дональда Трампа обсуждает новый план завершения конфликта между Россией и Украиной, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.





В материале отмечается, что план включает несколько ключевых пунктов: замораживание линии фронта и создание вдоль нее демилитаризованной зоны. Однако вопрос о том, кто обеспечит безопасность этой зоны, остается открытым.





Украина, в свою очередь, откажется от планов вступить в НАТО еще как минимум 20 лет, а в обмен на это США продолжат снабжение Киева оружием.





Источник издания заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставлять обучение военным и иные формы поддержки, однако основное участие в миротворческих операциях ляжет на Европу.





Газета отмечает, что эти сведения похожи на то, как решение конфликта описывал в сентябре избранный вице-президент Джей Ди Вэнс. Он утверждал, что Трамп предложит России, Украине и Европе самим договориться о мирном урегулировании, при этом Россия сохранит контроль над частью украинских территорий.





Собеседники издания подчеркнули, что Трамп пока не одобрил конкретного плана, которого станет придерживаться для прекращения конфликта.