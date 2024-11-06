Лукашенко поздравил Трампа с победой на выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента Соединенных Штатов Америки, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.





Лукашенко заявил, что голосование «проходило в беспрецедентной борьбе», а его результаты «стали воплощением личного подвига Трампа». Белорусский лидер добавил, что республиканец «совершил этот подвиг во имя Америки и ее граждан».





Также президент Белоруссии пожелал Трампу доброго здоровья и метких политических решений, которые сделают Америку снова великой.





О своей победе на выборах президента США Трамп заявил 6 октября во время выступления перед сторонниками в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. Американские СМИ, следящие за подсчетом голосов, также объявили Трампа победителем.