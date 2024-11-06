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Лукашенко поздравил Трампа с победой на выборах
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Белорусский лидер пожелал республиканцу метких политических решений undefined
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Лукашенко поздравил Трампа с победой на выборах

Белорусский лидер пожелал республиканцу метких политических решений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента Соединенных Штатов Америки, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.


Лукашенко заявил, что голосование «проходило в беспрецедентной борьбе», а его результаты «стали воплощением личного подвига Трампа». Белорусский лидер добавил, что республиканец «совершил этот подвиг во имя Америки и ее граждан».


Также президент Белоруссии пожелал Трампу доброго здоровья и метких политических решений, которые сделают Америку снова великой.


О своей победе на выборах президента США Трамп заявил 6 октября во время выступления перед сторонниками в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. Американские СМИ, следящие за подсчетом голосов, также объявили Трампа победителем.

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#александр лукашенко #дональд трамп #выборы президента сша 2024
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