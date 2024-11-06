Балицкий: Беспилотники ВСУ атакуют Энергодар и приближенную к ЗАЭС береговую линию

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали инфраструктурные объекты Энергодара, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.





Кроме того, под удар попала береговая линия у Запорожской АЭС. По словам главы региона, зафиксировано не менее пяти взрывов.





Губернатор области добавил, что в Энергодаре работают средства противовоздушной обороны. Балицкий призвал жителей города сохранять спокойствие и не выходить на улицу.





В Минобороны 5 ноября сообщили, что ВСУ попытались сорвать ротацию наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), обстреляв часть пути, по которому должна была следовать миссия. В военном ведомстве уточнили, что в результате обстрела дорожное полотно получило повреждения, однако экспертов удалось безопасно доставить на ЗАЭС.