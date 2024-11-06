NBC: Байден планирует позвонить Трампу, чтобы поздравить его с победой на выборах

Президент США Джо Байден планирует поздравить кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на всеобщих выборах, пригласить его в Белый дом и посетить его инаугурацию, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в американском правительстве.





Также Байден намерен выступить с публичным обращением о результатах выборов. Как отметил представитель Белого дома, действующий глава государства планирует предпринять все те шаги, которые Трамп не сделал в 2020 году, когда сам Байден одержал победу.





Кроме того, Байден и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис готовятся позвонить Трампу, чтобы официально признать поражение демократов на президентских выборах.





По словам источника, Харрис также хочет выступить с публичной речью. Ее обращение к нации в данный момент находится в стадии подготовки, точное время звонка и выступления пока не определено.