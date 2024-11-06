Режиссер сериала о приключениях Байдена в России допустил, что появится новый сезон про Трампа

Режиссер сериала «Гудбай» о приключениях американского лидера Джо Байдена в России Евгений Невский не исключил, что в будущем может появиться картинка о еще одном президенте США — Дональде Трампе. По мнению Невского, такая идея имеет право на жизнь и вполне реализуема.





«Это сложный такой момент [съемки нового сезона про победившего на выборах Трампа]. Вопрос политический. Но мы готовы ко всему!» — со смехом сказал Daily Storm режиссер.





«Может быть такая идея, конечно!» — добавил Невский. Он признался, что пока не думал, кто мог бы сыграть главную роль в такой картине. Ранее пародии на Трампа эффектно использовали в своих выступлениях российские комики Гарик Харламов и Азамат Мусагалиев.





Комедийный сериал «Гудбай» с Дмитрием Дюжевым в роли Байдена перевели на английский язык. Теперь эту кинопродукцию желающие могут посмотреть в США, сообщила ранее директор канала ТНТ Тина Канделаки.





Она является одним из продюсером этого сериала, который был впервые показан на телеканале ТНТ 28 октября 2024 года. По сюжету глава Белого дома хочет разобраться, почему его санкции против Москвы неэффективны. Под прикрытием Байден летит в РФ, для того чтобы «понять русскую душу».





Но в первый же день он теряет свои документы, зато находит друга — настоящего русского патриота. Байдену приходится жить в хрущевке и трудиться учителем английского языка, чтобы заработать денег для возвращения на родину. А тем временем агенты ЦРУ увозят в США похожего на Байдена российского пенсионера Иваныча, говорится в описании проекта. Всего в первом сезоне сериала снято восемь серий.





Главную роль исполняет Дмитрий Дюжев. Он считает этот проект «смелым экспериментом». «Конечно, у нас не документальный проект, в котором важно стопроцентное физическое сходство. Для меня самое главное — показать характер своего героя, который, само собой, будет несколько отличаться от прототипа в силу специфики жанра», — заявил Дюжев. Он гарантировал зрителям, что на выходе получится «очень добрая, жизненная и смешная история».





Дюжев также признался, что в начале работы над сериалом «Гудбай» съемочная команда поняла, что Байден получается чрезмерно обаятельным на экране, и поэтому пришлось внести изменения в образ. «Получилась двуличная роль, что называется, со вторым дном. С одной стороны — это обаятельный пожилой человек, умеющий все время улыбаться и щурить глазки, но у него есть и иная сторона», — отметил Дюжев. Он сказал, что не боится санкций США после выхода картины, поскольку и так уже находится под ограничениями Канады и Латвии.





Ранее стало известно, что американский фильм «Ученик. Восхождение Трампа» выйдет в российский прокат 14 ноября. Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», главную роль исполнил Себастьян Стэн. Фильм расскажет о жизни Трампа в 70-80-х годах, когда будущий глава Белого дома строил бизнес-карьеру в Нью-Йорке. В США прокат стартовал 11 октября.





Премьера в РФ планировалась 31 октября, но была перенесена на 14 ноября. Фестивальная картина привлечет только узкую аудиторию, некоторые зрители придут на Себастьяна Стэна в главной роли, но больших сборов не будет, считает главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская.





Она отметила, что у картины про Трампа есть своя целевая аудитория — люди, интересующиеся международной политикой. Перенос показа фильма про политика связан с выборами, полагает эксперт. «Инфоповод все-таки помогает поднять сборы», — сказала главред ProfiCinema. По ее словам, на волне шума, связанного с американскими выборами, интерес к фильму о Трампе возрастет.