В Госдуме предлагают запретить тратить из бюджета более одного миллиона рублей на концерты

Вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков вносит на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который запрещает тратить на выступления артистов более одного миллиона рублей из государственных и муниципальных бюджетов. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС, ссылаясь на имеющийся у них документ.





Сэкономленные деньги предлагается направлять на финансирование здравоохранения и образования, говорится в пояснительной записке к законопроекту.





Также в ней отмечается, что, согласно основным направлениям бюджетной политики на 2025 год и на плановый период 2026-го и 2027 года, доходы бюджетов субъектов России в процентах ВВП снизятся с 13% до 11,5%, а межбюджетные трансферты будут снижаться в реальном выражении. Следовательно, нецелесообразно тратить десятки миллионов рублей на проведение одного концерта.





Автор проекта подчеркнул, что в столице одного из российских регионов муниципальные власти заключили контракт на сумму в 16 миллионов рублей для проведения концерта ко Дню города с участием певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman, а выступление артиста Олега Газманова обошлось бюджету другого субъекта РФ в 8,25 миллиона рублей.





В документе уточняется, что ряд регионов после критики о чрезмерных затратах на проведение музыкальных мероприятий отменили дорогостоящие концерты. В качестве примера в документе приводится отмена в сентябре 2024 года концерта певца Shaman за 15 миллионов рублей.