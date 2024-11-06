Смирнов: Курской области понадобится 100 миллиардов рублей на восстановление жилья

Более 100 миллиардов рублей понадобится на компенсацию утраченного жилья и восстановление домов, поврежденных в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Курской области, сообщил глава региона Алексей Смирнов.





Губернатор отметил, что региональные власти регулярно составляют списки домов, которые пострадали в результате обстрелов. Кроме того, прорабатывается возможность компенсации за аренду жилья для тех, кто вынужденно покинул свои дома.





По данным Смирнова, около 2,5 тысячи семей из курского приграничья, чьи дома располагались в зоне интенсивных обстрелов, в том числе те, которые оказались разрушенными, уже получили жилищные сертификаты. На эти цели из федерального бюджета направили 14,5 миллиарда рублей.





Также губернатор Курской области заявил, что за девять месяцев 2024 года в регионе в эксплуатацию введено более 509 тысячи квадратных метров жилья. Из аварийных домов расселили более 1,2 тысячи человек из 56 домов, а до конца года планируется предоставить новое жилье еще 91 человеку.