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МИД: Россия будет работать с новой администрацией США, жестко отстаивая свои интересы
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В ведомстве не питают иллюзий в отношении Трампа undefined
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МИД: Россия будет работать с новой администрацией США, жестко отстаивая свои интересы

В ведомстве не питают иллюзий в отношении Трампа

Москва будет работать с новой американской администрацией, жестко отстаивая свои национальные интересы и ориентируясь на достижение целей спецоперации, заявили в МИД России в связи с выборами в США.


В ведомстве отметили, что не питают иллюзий в отношении избранного президента США и нового состава Конгресса, где республиканцы, по предварительным данным, берут верх.


Правящая в Соединенных Штатах политическая элита независимо от партийной принадлежности придерживается антироссийских установок и линии на «сдерживание Москвы», добавили в МИД РФ.


Как подчеркнули в министерстве, итоги выборов не отменяют глубокого гражданского раскола в США, где электорат разделен почти поровну. В МИД России считают, что возвращение Дональда Трампа подстегнет усиление внутренней напряженности и ожесточение противоборствующих лагерей.

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#мид рф #дональд трамп #выборы президента сша 2024
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