МИД: Россия будет работать с новой администрацией США, жестко отстаивая свои интересы

Москва будет работать с новой американской администрацией, жестко отстаивая свои национальные интересы и ориентируясь на достижение целей спецоперации, заявили в МИД России в связи с выборами в США.





В ведомстве отметили, что не питают иллюзий в отношении избранного президента США и нового состава Конгресса, где республиканцы, по предварительным данным, берут верх.





Правящая в Соединенных Штатах политическая элита независимо от партийной принадлежности придерживается антироссийских установок и линии на «сдерживание Москвы», добавили в МИД РФ.





Как подчеркнули в министерстве, итоги выборов не отменяют глубокого гражданского раскола в США, где электорат разделен почти поровну. В МИД России считают, что возвращение Дональда Трампа подстегнет усиление внутренней напряженности и ожесточение противоборствующих лагерей.