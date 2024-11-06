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NYT: Трамп получает 277 голосов выборщиков
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Кандидат от республиканцев преодолел необходимый для победы порог undefined
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NYT: Трамп получает 277 голосов выборщиков

Кандидат от республиканцев преодолел необходимый для победы порог

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп получил 277 голосов выборщиков, преодолев необходимый для победы порог в 270 голосов, пишет газета The New York Times (NYT).


По данным издания, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис получила 244 голоса.


Также газета прогнозирует, что республиканцы займут 51 место в сенате Конгресса США, а демократы — 42 места. В палате представителей республиканцы обеспечили себе 196 мест, в то время как у демократов их 176.


Аналогичный с NYT прогноз выпустило агентство Associated Press. Согласно подсчетам телеканалов CNN и NBC, а также газеты The Washington Post, Трамп получил 276 голосов выборщиков.

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#дональд трамп #выборы президента сша 2024 #nyt
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