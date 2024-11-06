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Песков: Путин не планирует поздравлять Трампа с победой
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Представитель Кремля напомнил, что речь идет о недружественной стране undefined
Новости

Песков: Путин не планирует поздравлять Трампа с победой

Представитель Кремля напомнил, что речь идет о недружественной стране

Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять республиканца Дональда Трампа с победой на президентских выборах, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.


Представитель Кремля призвал не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая «и прямо и косвенно вовлечена в войну против России».


На вопрос, не ухудшит ли такой поступок отношения между двумя странами, Песков ответил, что «еще ухудшить практически невозможно», поскольку эти отношения находятся «на исторически самой низкой точке».


Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Путин открыт к конструктивному диалогу, основанному на справедливости, равноправии и готовности учитывать озабоченности друг друга. 

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