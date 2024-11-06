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Российские военные взяли под контроль Антоновку и Максимовку в ДНР
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ВСУ потеряли до 125 военных undefined
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Российские военные взяли под контроль Антоновку и Максимовку в ДНР

ВСУ потеряли до 125 военных

Российские войска взяли под контроль населенные пункты Антоновка и Максимовка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны.


В военном ведомстве уточнили, что в боях участвовали группировки российских войск «Восток» и «Юг».


Согласно данным Минобороны, потери украинской армии составили до 125 военных. Также она потеряла танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и самоходную артиллерийскую установку Paladin американского производства.


Ранее сообщалось, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Вишневское и Кураховка в ДНР, а также Першотравневое в Харьковской области.

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#минобороны #днр #сво
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