Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский готовит вывод сил Киева из Курской области, считает депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Об этом она написала в своем Telegram-канале.





К такому выводу Безуглая пришла на основании публикаций главнокомандующего, где он рассуждает о результатах вторжения в Курскую область, которое, по его мнению, отвлекло российские силы от других направлений. Безуглая написала, что таким образом «Сырский сделал подводку к выводу войск» из Курской области.





При этом украинский депутат указала на ошибочность решения атаковать Курскую область, поскольку это привело лишь к потере территорий на востоке Украины.





Безуглая подчеркнула, что Сырский не сказал, сколько территорий было потеряно в ДНР и Харьковской области за этот период и сколько бойцов ВСУ погибло. Она также предложила Сырскому самому остаться в Курской области, чтобы остальным можно было «вздохнуть спокойно».





Ранее в Минобороны России сообщали, что Киев с начала боевых действий на Курском направлении потерял более 29,8 тысячи военнослужащих и 184 танка.