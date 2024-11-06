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Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах
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Кандидат от республиканцев лидирует с 267 голосами undefined
Новости

Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах

Кандидат от республиканцев лидирует с 267 голосами

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на всеобщих выборах. Об этом украинский лидер написал в соцсети Х.


В своем обращении Зеленский упомянул недавнюю встречу с Трампом, подчеркнув, что ценит приверженность американского политика к подходу «мир через силу» и полагается на постоянную двухпартийную поддержку США после выборов.


Также президент Украины выразил желание встретиться с Трампом лично, чтобы обсудить партнерство двух стран. 


По данным NYT, Трамп набрал 267 голосов выборщиков, а кандидат в президенты от демократов Камала Харрис — 224. Подсчет голосов продолжается.

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#владимир зеленский #дональд трамп #выборы президента сша 2024
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