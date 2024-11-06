Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на всеобщих выборах. Об этом украинский лидер написал в соцсети Х.





В своем обращении Зеленский упомянул недавнюю встречу с Трампом, подчеркнув, что ценит приверженность американского политика к подходу «мир через силу» и полагается на постоянную двухпартийную поддержку США после выборов.





Также президент Украины выразил желание встретиться с Трампом лично, чтобы обсудить партнерство двух стран.





По данным NYT, Трамп набрал 267 голосов выборщиков, а кандидат в президенты от демократов Камала Харрис — 224. Подсчет голосов продолжается.