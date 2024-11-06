Трамп заявил о своей победе на выборах США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе и назвал себя 47-м президентом Соединенных Штатов, выступая перед сторонниками в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.





Свой результат в президентской гонке Трамп назвал «политической победой, которую прежде не знала история США». Также кандидат от республиканцев пообещал, что его правление станет «поистине золотой эпохой» в истории Соединенных Штатов.





Кроме того, Трамп выразил уверенность в том, что республиканцы установили контроль по итогам выборов над обеими палатами Конгресса США.





По оценкам Трампа, на этих выборах он получит в общей сложности более 315 основных избирателей на фоне 270, необходимых для избрания президентом. По подсчетам газеты NYT, на данный момент Трамп набрал 267 голосов, а кандидат от Демократической партии Камала Харрис — 214.