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Аэропорт Махачкалы прервал работу из-за атаки беспилотника на Каспийск
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Воздушная гавань закрыта на неопределенное время undefined
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Аэропорт Махачкалы прервал работу из-за атаки беспилотника на Каспийск

Воздушная гавань закрыта на неопределенное время

Аэропорт Махачкалы из-за инцидента с беспилотником в Каспийске закрыт на неопределенное время, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора воздушной гавани Саида Рамазанова.


Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале уточнил, что аэропорт перестал принимать и отправлять авиарейсы с 08:35 мск. Службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.


Ранее глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дрон над Каспийском.


Меликов рассказал, что в республике работает оперативный штаб, а сотрудники профильных служб устанавливают обстоятельства произошедшего. Также глава региона призвал местных жителей сохранять спокойствие и не доверять информации из непроверенных источников. 

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#аэропорт #махачкала #дрон
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