Аэропорт Махачкалы прервал работу из-за атаки беспилотника на Каспийск

Аэропорт Махачкалы из-за инцидента с беспилотником в Каспийске закрыт на неопределенное время, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора воздушной гавани Саида Рамазанова.





Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале уточнил, что аэропорт перестал принимать и отправлять авиарейсы с 08:35 мск. Службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.





Ранее глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дрон над Каспийском.





Меликов рассказал, что в республике работает оперативный штаб, а сотрудники профильных служб устанавливают обстоятельства произошедшего. Также глава региона призвал местных жителей сохранять спокойствие и не доверять информации из непроверенных источников.