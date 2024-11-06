New York Times с вероятностью более 95% прогнозирует победу Трампа

Газета New York Times (NYT) с вероятностью более 95% прогнозирует победу кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа на всеобщих выборах в США.





Согласно подсчетам издания, на данный момент Трамп набирает 247 голосов выборщиков, в то время как у кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис 214 голосов.





Для победы на президентских выборах один из кандидатов должен заручиться поддержкой 270 выборщиков.





Помимо этого, NYT прогнозирует, что республиканцы получат не менее 51 места в сенате Конгрессе США и тем самым обеспечат себе контроль над верхней палатой.





В палате представителей демократы, по данным издания, пока забирают 156 мест, в то время как республиканцы обеспечивают себе 184 места. В этом органе у какой-либо партии должно быть 218 мест для перевеса.





Голосование на президентских выборах в США завершилось, пишет ТАСС. Последним на территории Соединенных Штатов закрылся избирательный пункт в поселке Адъяк на Алеутских островах — самом западном населенном пункте, где живет порядка 150 человек.