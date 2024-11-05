Россия и Белоруссия отменили роуминг внутри Союзного государства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы заседания Совета министров Союзного государства.





Резолюция «О создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства» предполагает отмену роуминга между Россией и Белоруссией, уточняет агентство.





Также были подписаны документы об определении статуса продукции белорусских и российских производителей как «товара Союзного государства», а также о развитии пригородного железнодорожного сообщения.





В марте 2023-го газета «Ведомости» писала, что Россия в 2025 году планирует также отменить международный сотовый роуминг с Казахстаном, Киргизией и Арменией. Эти страны, включая Белоруссию, входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).