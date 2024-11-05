«Кто из вас не без греха»: Путин высказался о своем отношении к русскому мату

«Кто из вас без греха, как известно, пусть первый бросит в нее камень. Это, к сожалению, действительно такой грех распространенный», — указал президент.





Путин считает: чтобы повлиять на распространенность нецензурной лексики, нужно «повышать общую культуру», показать, что для защиты своей точки зрения существуют «другие средства выражения».





Президент отметил, что «представители так называемых элит самых различных частенько употребляют крепкое слово», чтобы «проявить крутизну и показать близость к народу». Однако в России простой народ матерных слов «особо не употреблял», заключил Путин.