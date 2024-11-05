Врио главы Коми стал губернатор Еврейской АО Ростислав Гольдштейн

Губернатор Гольдштейн сообщил, что «с гордостью и честью» принимает предложение президента Путина стать врио главы Коми.





Также начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк согласилась с предложением Путина стать врио губернатора Еврейской АО. Она сообщила, что «сделает все возможное и невозможное».





Действующий губернатор Коми Владимир Уйба, возглавлявший регион с 2020 года, ранее в этот день объявил, что уходит со своего поста. Он уточнил, что перейдет работать на федеральный уровень.





Гольдштейну 55 лет. Он был депутатом Госдумы двух созывов (2007—2015), а также сенатором от Еврейской АО с сентября 2015-го по декабрь 2019 года. Кроме того, политик был депутатом Государственного совета Республики Коми с 2003-го по 2007 год.