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Балицкий заявил о попытке ВСУ захватить Запорожскую АЭС
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По его словам, противник планировал применить РСЗО HIMARS и беспилотники undefined
Новости

Балицкий заявил о попытке ВСУ захватить Запорожскую АЭС

По его словам, противник планировал применить РСЗО HIMARS и беспилотники

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались захватить Запорожскую АЭС, однако российским военным удалось обеспечить безопасность станции. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.


«Противник планировал применить РСЗО HIMARS, а также ударные беспилотные комплексы. Попытки так называемого захвата Запорожской АЭС не дают спокойно спать западным военачальникам, что приводит к колоссальным потерям противника и бессмысленным жертвам среди мобилизованных украинцев», — написал он.


Балицкий уточнил, что безопасность на АЭС «надежно защищена российской армией». В настоящее время работники станции занимаются выполнением своих служебных обязанностей, радиационный фон в норме, добавил он. 


Крупнейшая по количеству энергоблоков в Европе атомная электростанция — Запорожская — расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Она находится под защитой российских Вооруженных сил с марта 2022 года.

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#запорожская область #запорожская аэс #балицкий
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