Балицкий заявил о попытке ВСУ захватить Запорожскую АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались захватить Запорожскую АЭС, однако российским военным удалось обеспечить безопасность станции. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.





«Противник планировал применить РСЗО HIMARS, а также ударные беспилотные комплексы. Попытки так называемого захвата Запорожской АЭС не дают спокойно спать западным военачальникам, что приводит к колоссальным потерям противника и бессмысленным жертвам среди мобилизованных украинцев», — написал он.





Балицкий уточнил, что безопасность на АЭС «надежно защищена российской армией». В настоящее время работники станции занимаются выполнением своих служебных обязанностей, радиационный фон в норме, добавил он.





Крупнейшая по количеству энергоблоков в Европе атомная электростанция — Запорожская — расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Она находится под защитой российских Вооруженных сил с марта 2022 года.