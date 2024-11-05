Следователи выявили новое хищение недвижимости Минобороны на 700 миллионов рублей

Следователи установили хищение еще одного имущественного комплекса Минобороны в Москве стоимостью 700 миллионов рублей. В хищении обвиняется экс-начальник управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск» Николай Грачев, сообщили в СК.





Главным военным следственным управлением СК России продолжается расследование уголовного дела, отметили там. Так же в числе обвиняемых значатся бывший конкурсный управляющий ОАО «Строительное управление Московского региона», принадлежащего Минобороны России, Алексей Асташкин, гражданин Евгений Потапов и предприниматель Сергей Овчинников.





В СК отметили, что они подозреваются в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).





По данным следствия, в 2021 году Асташкин и Грачев под руководством Овчинникова при процедуре банкротства ОАО «Строительное управление Московского региона» «путем организации подложных торгов похитили имущественный комплекс, расположенный в городе Москве и состоящий из 24 объектов недвижимости общей стоимостью более 700 миллионов рублей».





Ранее следствием была установлена причастность Грачева, Асташкина и Потапова к хищению имущественного комплекса в Балашихе, отметили следователи. В СКР также уточнили, что Овчинников объявлен в розыск, а Грачев, Асташкин и Потапов находятся под стражей.