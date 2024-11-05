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Суд на два месяца арестовал экс-мэра Сургута Филатова, его подозревают в коммерческом подкупе
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Под арестом бывший градоначальник останется как минимум до 3 января 2025 года undefined
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Суд на два месяца арестовал экс-мэра Сургута Филатова, его подозревают в коммерческом подкупе

Под арестом бывший градоначальник останется как минимум до 3 января 2025 года

Нижневартовский суд на два месяца арестовал бывшего мэра Сургута Андрея Филатова. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале «Суды Югры».


Ранее ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона писал, что Филатов задержан. Отмечалось, что он проходит подозреваемым по делу о коммерческом подкупе.


22 апреля Филатов в своем Telegram-канале сообщил, что принял решение уйти в отставку. На посту мэра Сургута он работал три года. Чиновник отметил, что его решение носит сугубо личный характер. 


В июле главой Сургута был избран спикер городской думы Максим Слепов. 

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#мэр #арест #сургут
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