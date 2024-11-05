Суд на два месяца арестовал экс-мэра Сургута Филатова, его подозревают в коммерческом подкупе

Нижневартовский суд на два месяца арестовал бывшего мэра Сургута Андрея Филатова. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале «Суды Югры».





Ранее ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона писал, что Филатов задержан. Отмечалось, что он проходит подозреваемым по делу о коммерческом подкупе.





22 апреля Филатов в своем Telegram-канале сообщил, что принял решение уйти в отставку. На посту мэра Сургута он работал три года. Чиновник отметил, что его решение носит сугубо личный характер.





В июле главой Сургута был избран спикер городской думы Максим Слепов.