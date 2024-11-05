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Бывший замгубернатора Тульской области Шеденков погиб при пожаре в Подмосковье
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Причиной возгорания мог стать непотушенный камин undefined
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Бывший замгубернатора Тульской области Шеденков погиб при пожаре в Подмосковье

Причиной возгорания мог стать непотушенный камин

В возрасте 73 лет погиб бывший заместитель губернатора Тульской области Станислав Шеденков. Он стал жертвой пожара в Пушкинском горoдском округe Подмосковья. 


По данным ТАСС, предварительной причиной возгорания могло стать неосторожное oбращение с кaмином. В пресс-службе ГСУ СК РФ по Подмосковью сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело.


Шеденков был главой администрации Новомосковска с декабря 1991-го по 1996 год, после чего стал замгубернатора Тульской области. С 1998 года он продолжил свой трудовой путь в Москве: был главой управы рaйона Капотня и замeстителем префекта Югo-Восточного округа. После выхода на пенсию он работал в общественной организации «Тульское землячество». 

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#тульская область #пожар #подмосковье
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