Новости
Новости 18+
St
Глава Коми Владимир Уйба объявил о своей отставке
18+
Он рассказал, что переходит работать на федеральный уровень Владимир Уйба
Новости

Глава Коми Владимир Уйба объявил о своей отставке

Он рассказал, что переходит работать на федеральный уровень

Владимир Уйба Фото: Global Look Press / Kremlin Pool

Глава Республики Коми Владимир Уйба в видеообращении к жителям региона объявил, что покидает свой пост. Он занимал кресло руководителя субъекта Федерации с апреля 2020-го. 


Уйба заявил, что за это время он сделал все, чтобы оправдать доверие главы государства и жителей.


Губернатор пояснил, что президент России Владимир Путин доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне. Он назвал это предложение «новым вызовом и огромной ответственностью» для себя.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

4 ноября о своем уходе в отставку объявили сразу два губернатора — глава Ростовской области Василий Голубев и руководитель Тамбовской области Максим Егоров. Президент назначил врио губернатора Ростовской области гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря. Тамбовскую область возглавил ветеран СВО и бывший мэр Краснодара Евгений Первышов. 

#отставка #уйба #республика коми
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...