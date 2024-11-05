Глава Коми Владимир Уйба объявил о своей отставке

Глава Республики Коми Владимир Уйба в видеообращении к жителям региона объявил, что покидает свой пост. Он занимал кресло руководителя субъекта Федерации с апреля 2020-го.
Уйба заявил, что за это время он сделал все, чтобы оправдать доверие главы государства и жителей.
Губернатор пояснил, что президент России Владимир Путин доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне. Он назвал это предложение «новым вызовом и огромной ответственностью» для себя.
4 ноября о своем уходе в отставку объявили сразу два губернатора — глава Ростовской области Василий Голубев и руководитель Тамбовской области Максим Егоров. Президент назначил врио губернатора Ростовской области гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря. Тамбовскую область возглавил ветеран СВО и бывший мэр Краснодара Евгений Первышов.