Глава Коми Владимир Уйба объявил о своей отставке

Глава Республики Коми Владимир Уйба в видеообращении к жителям региона объявил, что покидает свой пост. Он занимал кресло руководителя субъекта Федерации с апреля 2020-го.





Уйба заявил, что за это время он сделал все, чтобы оправдать доверие главы государства и жителей.





Губернатор пояснил, что президент России Владимир Путин доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне. Он назвал это предложение «новым вызовом и огромной ответственностью» для себя.