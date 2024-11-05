Основателя «Биотэка» и экс-сенатора Шпигеля освободили от отбытия наказания

Шпигель заявлял, что страдает тяжелыми хроническими заболеваниями. Он подал ходатайство в Преображенский суд. Сам он участвовал в судебном заседании по видеосвязи из больницы, уточняет Telegram-канал «112».





Весной 2021 года члены Всемирного конгресса русскоязычного еврейства обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь «сохранить жизнь» Шпигелю, фигуранту дела о коррупции, которое было возбуждено против экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Члены организации настаивали, что «смертельно больной» глава фармкомпании «Биотэк» нуждается в «правосудии и справедливости».





В январе 2024-го предпринимателя приговорили к 11 годам лишения свободы за дачу взятки, также он должен был выплатить штраф — 450 миллионов рублей.